王景玉自稱是溥儀 指小燈泡是閻羅王、殺她讓其投胎

2019-03-05 12:02

〔記者楊國文／台北報導〕男子王景玉涉當街割喉殺害3歲女童「小燈泡」，一、二審都以他罹患思覺失調症，判無期徒刑，高院更一審上次庭訊，王男強調「我有精神疾病應符合減刑規定」，今續開庭，王自稱是溥儀，並語出驚人指「小女孩是閻羅王，因閻羅王要投胎，才殺掉她」，檢批評「這就是被告犯後態度」，要求更一審列入量刑參考。

今日更一審庭訊開始，即針對上次律師團聲請4位教授、1位醫師替王進行精神鑑定，但高檢署檢察官陳正芬表示反對，認為此案歷審已進行兩次鑑定，更一審只要進行「補充鑑定」即可，由檢辯陳述意見。

王景玉律師團主張，由李茂生、許恆達教授就現行制度下再犯可能性、刑後處遇運作等情形進行鑑定，但檢方認為李、許兩人雖具學術上地位，但未從事實務工作，不適宜擔任此案鑑定人，最後合議庭裁示將函詢法務部提供意見。

另針對律師團認為張麗卿教授是司法精神醫學方面的專家，聲請她就王景玉是否為刑法第19條所指，其欠辨識違法行為的能力，或已顯著降低，擔任鑑定人，檢方也表示反對，指出張教授未參與過此案，「屬無關的第三人」，並非適格的鑑定人，並指出，本案已經過兩次鑑定，不能因為結果不符合律師團期待，就要再找第三位鑑定人」。

對此，更一審也不留情面打臉律師團，並當庭裁示「檢察官反對是有理由」，張教授之前並非此案精神鑑定的鑑定人，當庭指正律師團稱，此案已經過兩次鑑定，不能因為結果不符合律師團的期望，就要求進行第3、第4次鑑定。

另外，更一審指出，檢方要求對王景玉殺害女童犯行，判處極刑（即死刑），此案有必要就是否適用兩公約、有無矯正教化可能等進行評估，律師團則聲請由台大心理系教授趙儀珊擔任鑑定人，但檢方持反對意見，認為趙教授專長是偏重學術方面，且在兒童心理學領域，擔任此案鑑定人的經驗稍嫌不足，建議由現行矯正機構負責即可。

不過，律師團反駁，指趙擔任過八里雙屍命案被告謝依涵、槍殺女友的吳敏誠的鑑定人，具實務經驗，被害家屬委任律師指將提供書面補充意見。庭末，更一審裁示，將評議決定。

前年3月28日上午近9時，現年35歲的王男持刀在台北市內湖區隨機突襲殺害小燈泡，導致女童頸部身首異處，震驚全國。王落網後，自稱是古代帝王堯舜之一的堯，士林地院以兩公約規定不得對精神障礙者判死刑為由，僅判王男無期徒刑。

高等法院認定，王男犯案時的辨識能力及控制能力，均因罹患思覺失調症而顯著減低，適用刑法第19條第2項規定減輕其刑，去年判他處無期徒刑、褫奪公權終身，並且為降低王男再犯危險性，須刑後監護5年處分。最高法院將全案發回高院更審。#

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