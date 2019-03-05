波麗士大讚太有共鳴了！ 「鴿就是經典」貼圖上架

2019-03-05 11:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕警察一般給人嚴肅的執法形象，職場生活卻有著「甘苦誰人知」的辛酸；素有警界文青、台灣警察權益平等協會副理事長高振修，與插畫家「栗子狂想」合作，設計出一系列警察生活苦與樂、逗趣的LINE貼圖，引發熱議，讓不少警察同事大讚「太有共鳴了！」

高振修本身就是警界活寶，常在臉書以簡明扼要、帶有風趣的文字分享警界大小事，也勇於替警察發聲，甚至幫前署長陳國恩經營出數十萬人的NPA署長室粉絲團。

高振修去年10月與插畫家「栗子狂想」合作，一起構思文案，還在Ptt上與網友交流意見，打算挑戰將文字、生活、警察形象結合，設計成LINE貼圖，經過5個多月的努力，終於設計出「鴿就是經典─警察貼圖」，並於4日刊出，一上架便引發警界熱烈討論，短短1天就熱賣1500組。

高振修說，貼圖中包含豐富逗趣寫實的文案，如「所長走了嗎？」象徵所長平常給的壓力較大，所長在的時候工作表現會比平常差，還容易說錯話，另一層面便是工作起來比較輕鬆；還有「二組來了塊陶阿」，因為二組是指地方分局的督導單位，警察的內部規定多如牛毛，連襪子是不是藏青色都可以是用來處分、說嘴叨念的武器。

此外，還有「幫忙看班表」、「請假前先交出績效」，該貼圖指警察工作繁重，臨時性勤務多，自然改班調整勤務的機會大，這些貼圖都被很多警察奉為最實用貼圖。

除了詼階幽默，該貼圖也有令人感傷、深思的一部份，比如「自己的命自己顧」和多起警察發生意外或生病，造成離世呼應，高振修說，警察常為了工作不顧身體健康，該貼圖也希望讓警察反思，多為自身健康著想。

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