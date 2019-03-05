星國情侶廚餘桶棄嬰 今早完成解剖

2019-03-05 11:28

〔記者錢利忠／台北報導〕新加坡籍情侶檔來台後產女，涉嫌把女嬰丟入廚餘桶逃回星國，驚悚殘忍行徑與殺人後焚埋屍體無異，台北地檢署為確認女嬰究竟是被丟棄才死亡，或是出生後失去生命跡象才被棄屍，今早對女嬰進行相驗解剖，以釐清該對情侶是涉犯刑度最重可處死刑的殺人罪，或僅涉犯可處5年以下的遺棄屍體罪。

北檢今表示，今早已完成解剖，後續將送請法醫研究所鑑定死因，蒐集現有跡證、釐清犯罪事實後，再擬定調查方向，如有必要會透過法務部國際及兩岸法律司，視案情需要評估是否向新加坡請求司法互助調查。

法醫高大成今表示，依照過去的經驗來看，若非緊急案件，解剖報告約2個月出爐，若是緊急案件，大約1星期左右就會有結果。

高大成表示，嬰兒出生時若是活胎，因為已吸入空氣，胸圍大小通常會比頭圍還大，或是與頭圍一樣大，但如果是死胎的話，由於沒有呼吸，胸圍會比較小，從頭圍及胸圍外觀的大小，初步就可看得出來是活胎或死胎。

高大成解釋，要確認嬰兒出生後活了多久時間，解剖嬰屍時，會從食道至肛門綁起拉出來，再放到水中觀察，如果胃部跟十二指腸有空氣的話，表示胎兒出生後已吸入空氣，大約活了1個小時，如果空氣跑到直腸，則代表胎兒出生後大約活了12小時以上。

高大成說，解剖時還會剪一些嬰屍肺部的組織，放到水裡觀察，如果肺部組織浮起來，顯示肺部已有呼吸，代表胎兒出生時是活的，直到後來被丟棄才死亡；就過去案例來看，一般丟棄孩子的母親，都會辯說是嬰兒出生後已死亡才丟棄，這時法醫就要透過解剖，釐清生母有無說謊。

檢警調查，24歲郭女上月19日與同國籍李男從新加坡搭機抵台，轉搭機捷入住台北市西門町武昌街一家旅館，25日晚間至26日凌晨，郭女疑似在旅館浴室產女，2人立即將女嬰連同臍帶、胎盤裝入購物用黑色手提袋，由李男拿出去。

檢警過濾監視器發現，李男於事發凌晨3點多，提著袋子在西門町徒步繞了10多分鐘，將女嬰丟進燒肉店外的廚餘桶後，接著到超商買牛奶、零食返回旅館，循線追查李男入住的旅館，發現情侶倆於上月26日中午退房，下午4點多搭機離台，經採集旅館浴室內的相關血跡送驗，確認與女嬰的DNA相符。

法務部官員指出，我國與香港、新加坡均未簽訂引渡協定，恐難把兩案嫌疑人引渡來台受審；且依國際慣例，國籍國政府會透過自己的系統進行司法調查，一般不會把國民引渡給外國政府受審。李男與郭女的犯案地在台灣，我國具司法管轄權，但兩人是新加坡籍，且已逃回母國，新加坡也可依國籍主張管轄權，因此本案後續如何進行，得視雙方司法單位協調結果。

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