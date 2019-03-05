娃娃機竊賊躲警 勇警一拳擊破遮雨棚逮人

2019-03-05 11:26

〔記者王駿杰／新竹報導〕勇警逮賊！43歲張姓竊嫌看中市區一間夾娃娃機店無人看管，三天前趁深夜潛入，將店內總電源關閉，中斷監視器攝影後徒手撬開兌幣機，搜刮後逃逸，今天凌晨，張男食髓知味，又跑進同間店家行竊，遭業者發現，警方趕抵時，張男先遙控鐵門堵住警方，再躲至遮雨棚屋頂，但員警鍾仁瑋竟一拳擊碎遮雨棚，讓張男看傻眼，乖乖就逮。

警方指出，張男有竊盜前科，本月2日深夜鎖定市區一間夾娃娃機店，看店內無人看管，便潛入行竊，徒手撬開老式木製兌幣機，將裡面零錢洗劫一空，得手新台幣1萬5千元，隨後逃逸。

警方表示，張男為躲避警方查緝，潛入店家後會將鐵捲門放下，隨後關閉總電源，萬一行竊曝光可阻止警方進入，另一方面也可中止監視器攝影，十分狡詐，他2日行竊後業者就向警方報案，氣得牙癢癢。

警方表示，張男食髓知味，今天凌晨又跑進同一間店內，打算如法炮製做案手法藉此行竊，不料業者早有準備，一發現監視畫面中斷，就立刻報警。

警方抵達現場時，發現該處鐵門遭張男放下且中斷電源，因此從娃娃機店家二樓窗戶攀爬入內，搜索40分鐘，發現張男竟遂藏匿於二樓遮雨棚樓頂，還用身體阻擋出入口，由於情況緊急，張男隨時會逃跑，員警鍾仁瑋二話不說，直接徒手將遮雨棚屋頂擊碎，當場壓制傻眼的張男，訊後依竊盜罪嫌法辦。

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