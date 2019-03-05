海產店敬酒起爭執 店長持酒瓶砸傷友人

2019-03-05 10:16

〔記者方志賢／高雄報導〕今清晨高雄市三民區大豐二路一間海產店趙姓店長與陳姓友人因敬酒起爭執，趙男酒後持酒瓶打傷陳男頭部，拉扯中趙男右手掌及食指也被利器割傷，警方獲報到場將2人送醫包紮，並調閱監視器釐清事發經過。

警方表示，今凌晨5點多，高雄市三民區大豐二路上海產店發生糾紛，三民第二分局警方獲報，立刻派遣線上警力及快打部隊趕往處理，現場傷者由救護人員包紮送醫。

警方查出，該海產店42歲趙姓店長與30歲陳姓友人起爭執，因趙男想找陳男喝酒，席間因敬酒問題發生衝突，趙男憤而持酒瓶打傷陳友頭部，雙方拉扯時，趙男右手手掌及食指也被疑似利器割傷，2人隨後被送醫包紮無大礙。

為釐清現場狀況，警方也帶回多名有醉意男女協助至所說明調查，並調閱監視器釐清事發經過，待相關事證將依照違反傷害罪及社會秩序維護法偵辦。

警方呼籲，民眾飲酒勿過量，酒後易誤事，對於街頭滋事案件，警方嚴正執法，展現公權力並嚇阻再犯。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/