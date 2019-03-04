警方宣戰！署長視訊通令：全面遏止夜店毆鬥、杜絕圍事

2019-03-04 18:39

〔記者黃建華／高雄報導〕國內八大行業和黑幫組織的皮要繃緊了！警政署署長陳家欽今天以視訊會議通令指示全國各縣市警方，全力約制轄內夜店、酒店等特定營業場所不得有販毒、槍擊或鬥毆情事，外部更不准有圍事份子。遇案就清查是否有幫派背警，以組織犯罪蒐報查辦，並斬斷金流。

警政署長陳家欽並要求，各警察機關加強取締酒駕，轄內之夜店、酒店有代客泊車服務者，應要求業者，顧客飲酒後，協助代叫計程車或代駕，不可將車鑰匙歸還，任其酒後駕車，如有執意駕車者，應迅速通報警察機關，避免發生酒後肇事；：陳家欽並要求，各轄區都應加強多與店家溝通、宣導，局長要承擔這個責任。！

此外，對於街頭暴力，警政署也要求追查源頭、斬斷後患。絕不可輕信嫌犯佯稱之債務糾紛、打錯人等情事，或不告不受理了事，務必調查分析滋事者的行為動機、幕後教唆，以及黨羽聚合場所、寄生行業等背景原因；並透過各種偵查或行政檢查手段干擾其聚點或行業，從源頭阻斷金流，瓦解聚合組織。

同時針對街頭暴力滋事分子，全面建檔列管，清查有無幫派背景，積極以組織犯罪查辦，俾有效遏止街頭暴力案件發生。

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