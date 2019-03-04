行人遭撞輾影像曝光！ 警方釋影片宣導安全引熱議

2019-03-04 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市警局今（4）日釋出多段可怕的車禍影片，全是行進間的車輛欲左轉，未察斑馬線上有行人通過，猛力撞下去的畫面驚呆大量網友，他們直呼「行人都在正前方還撞，這才是恐怖攻擊吧」。

臉書粉絲專頁「臺北波麗士@police.taipei」上午10點24分貼出「左轉彎車與行人穿越事故影片」合輯，當中顯示2017年至今，多部自小客車、公車在轉彎時，因各種不同原因撞上正在穿越斑馬線的行人，當中不乏有親子檔或老弱婦孺受害，傷亡程度不一引發網友熱議。

台北市警局提醒，所有駕駛人在開車、騎車時應禮讓行人，且在轉彎時確實在車內轉動頭部查看四周有無行人，避免因視線死角引發過失傷害；行人也應提高警覺，注意往來車輛動態，並身穿明亮衣物保障自身權益，「多份小心！多份注意！您我都安全！」。

網友們認為警方應在各路口定期強力取締違規車輛，否則意外事件防不勝防，也有網友留言提到「可悲的是只是怕被罰，而不是打從心裡重視生命」、「看到人還加速，這他媽是蓄意殺人了，可以直接槍斃」、「感覺好像目淦耶」、「駕照真的太好拿」、「多花心思上路取締才是真的」。

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