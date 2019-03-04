沒想到！糾眾約談判 試射2槍後就被抓了

2019-03-04 16:57

〔記者徐聖倫、曾健銘／新北報導〕新北市土城區昨（3日）晚驚傳槍擊案，20歲唐姓男子為了替朋友出頭，昨晚11時許與對方人馬邀約談判，唐男一夥等20多人聚集在土城延吉街，未料還沒出發談判，唐男就因試射手上的模擬槍，2聲巨大聲響引起民眾恐慌後報案，快打警力火速趕抵現場，當場將現場22人全部帶回偵辦。

警方調查，唐男的友人日前與人結怨，雙方邀約昨晚在新北市新莊一帶談判，唐男「情義相挺」，透過臉書、微信等通訊軟體找來20多名同夥助陣，一行人聚集在土城延吉街一處停車場，等待人到齊後再一起出發。

警方表示，等待期間，唐男拿起攜帶的模擬槍，對空連開2槍試射，未料巨大的槍擊聲響引起周遭住戶關切，當場報警處理，轄區土城警方獲報後火速趕抵現場，將現場22人全部壓制逮捕，並在現場查扣模擬槍、29顆子彈、信號火炬、藍波刀、摺疊刀等證物。

偵訊時唐男承認犯行，供稱為了幫友人出氣，才會撂人幫忙，沒想到卻因為試射2發空包彈，還沒出發談判就被抓，警訊後依槍砲彈藥刀械管制條例以及社會秩序維護法等罪嫌將22人移送法辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/