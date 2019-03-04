「詐婚集團」幫兇？ 移民署澄清10年裁罰500件以上

2019-03-04 15:38

〔記者王冠仁／台北報導〕有週刊報導指稱，近來有許多民眾透過移民署許可的跨國婚媒協會是「詐婚集團」，這些協會帶民眾去中國或越南、印尼娶妻，但有些女方稱未收到聘金，或是來台後都落跑，民眾指控移民署是幫兇。對此移民署回應，對經許可的婚媒協會均依法管理並進行業務檢查及服務品質評鑑等輔導措施，也會主動查察違法情事，以保障民眾權益。

移民署調查，此次週刊報導所提到的台灣環亞及中華民國心心相印兩協會及台灣亞太協會，已分別於去年10月17日及2016年8月5日遭移民署廢止從事婚媒許可並註銷許可證，移民署都已上網公告。

移民署自2009年至2018年，裁處違法跨國（境）婚姻媒合案件共511件，裁罰金額約7484萬元。裁處案件中，違反從事跨國（境）婚姻媒合而要求或期約報酬占47.5%（243件）、刊登跨國（境）婚姻媒合廣告占45.6%（233件）、協會違反移民法未經許可從事或未善盡查證占5.5%（28件）、公司商號違法從事跨國（境）婚姻媒合為1.4%（7件）。

依移民法規定，跨國婚媒不得為營業項目、不得要求期約報酬及不得廣告，另依「財團法人及非營利社團法人從事跨國境婚姻媒合許可及管理辦法」，婚媒團體如有該辦法第22條情形之一者將廢止許可並註銷許可證，以維護民眾權益。

移民署說，目前正進行修法作業，針對報導所指違法經廢止許可，又籌組立案社團法人並申請從事婚媒者，已研議防弊汰劣條款。對於民眾的訴求移民署不會坐視不管，會對有問題、有疑慮的協會依法查察、開罰。

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