人夫偷吃被逮坦承嘿咻82次獲撤告 小三卻要判刑

2019-03-04 15:19

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名王姓女子離婚後當人「小三」，和李姓女子的老公交往，並產下一女，未料，3人去年上街用餐遭「正宮」李女發現，李夫為求老婆原諒，如實招供和王女交往期間「嘿咻」82次，獲老婆撤告，但王女就倒楣了，遭法官以犯82件相姦罪判刑10月，如易科罰金30萬元。堪稱賠了夫人又折兵！

判決指出，王姓女子離婚後，與李姓女子的老公結識，雙方自2014年7月間起至2018年3月間止，前後在王女美術館附近的租住處共發生82次性關係，王女因此產下一女。

未料，正宮李女去年3月25日發現老公竟與王女攜1名幼女外出用餐，暗中尾隨，發現老公和王女用餐後並返回王女鼓山區美術東六街的租住處。

李女大為光火，向老公興師問罪並提告，老公為求原諒，招供前後和王女發生82次性關係，並產下一女，獲老婆原諒撤告。

不過，「小三」王女卻因此遭檢方起訴，高雄地院並依觸犯82件相姦罪，判她應執行10個月，如易科罰金30萬元。可上訴。堪稱賠了夫人又折兵。

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