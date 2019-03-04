持刀搶麵攤老闆娘 水電工判刑3年8月

2019-03-04 13:28

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名蔣姓水電工缺錢花用，竟持水果刀企圖強盜一處麵羹攤陳姓老闆娘，一手勒住陳女脖子，一手持刀喝令陳女不要動，但陳女呼救，蔣男於是放棄逃跑，經見義勇為民眾圍捕，竟揮刀拒捕，劃傷林姓、曾姓民眾手部，高雄地院一審將蔣男依攜帶兇器強盜未遂罪，判刑3年8月。可上訴。

判決指出，蔣姓水電工因缺錢花用，去年9 月25日清晨6 時20分許，竟戴上口罩及黑色鴨舌帽、穿著藍色雨衣，攜帶一把35公分長的水果刀，徒步進入苓雅區陳姓婦人所經營的麵羹攤內，右手持刀， 左手從後攬住陳婦的脖子，欲拿取陳婦所有之現金，但因陳婦掙扎並大聲尖叫呼救。

陳夫聽聞呼救聲後趕來並高聲呼喊「搶劫」等語，蔣男見狀持刀指向陳婦後向外逃逸，而未得逞。

林姓、曾姓民眾因聽聞陳姓夫婦呼救聲，為協助拘捕欲騎腳踏車逃逸之蔣男，與蔣發生扭打，致林男左手臂遭蔣男持水果刀劃傷約5公分，曾男右手肘亦受有擦傷（均未據告訴）。

警方據報後到場處理，並經調閱監視器畫面，始悉上情。高雄地院一審將蔣男依攜帶兇器強盜未遂罪，判刑3年8月。可上訴。

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