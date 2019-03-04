永和分屍案 3外籍被告繼續延押

2019-03-04 12:26

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院審理永和分屍案，日前訊問殺人嫌犯綽號「OZ」的美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生）、非裔美籍男子Ewart Odane Bent（班特）、美籍嫌犯Hobbie Jason Eugene（中文名：何傑生）後裁定，3人繼續延押，孫武生及何傑生禁止接見通信。

合議庭認為，孫武生否認犯行，涉犯殺人罪、損壞屍體罪，犯嫌重大，又是重罪，有逃亡可能，加上他案發後前往菲律賓，已有逃亡事實，另依共同被告供述，孫在本案居領導地位，有相當程度影響力，有事實足認有勾串之虞，若非予以羈押，顯難進行審判、執行，羈押原因及必要性依然存在，應自今年3月7日起，延長羈押期間2月，並禁止接見通信。

至於被告班特僅坦承損壞屍體犯行，否認殺人罪部分，依共同被告供述及卷內各證據資料，堪認他涉犯殺人罪、損壞屍體罪，犯嫌重大，所犯也是重罪，有逃亡可能，加上他在台並無固定住居所，羈押原因及必要性依然存在，應自今年3月7日起，延長羈押期間2月。

另一名被告何傑生，合議庭認為他否認有幫助殺人犯行，但他涉嫌幫助殺人罪犯嫌重大，是重罪，有逃亡高度可能，且有勾串共同被告之虞，有繼續羈押及禁止接見通信必要，應自今年3月7日起，延長羈押期間2月，並禁止接見通信。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/