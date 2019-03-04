飯店血跡與廚餘桶棄嬰DNA相符 打臉星國說謊情侶

2019-03-04 11:58

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新店區上週發生棄嬰案，一具完整女嬰屍體被當廚餘丟棄，清潔人員處理時以為是「全雞」，掉落廚餘桶才發現是女嬰。警方循線掌握嫌犯身分為星國一對情侶，曾入住西門町某飯店，但案發當日這對情侶已返國，涉嫌重大的情侶不斷透過星國媒體放話否認犯案，警方比對飯店內血跡結果今天出爐，與女嬰DNA相符，重重打臉這對情侶。

新店警分局表示，法醫預計5日對女嬰遺體進行解剖，以釐清女嬰是生下即為死胎，或者是活生生被殺死，所有結果出爐後將會透過刑事局國際科將資料傳給新加坡警方。

警方說，26日上午女嬰被發現時，身體、五官完整，身上連著胎盤、臍帶，面色紅潤，為足月出生。警方案發積極調閱監視器，鎖定北市西門町一處旅館，23歲王姓男子提著包裹女嬰的垃圾袋步行至昆明街將女嬰丟棄在垃圾子車中，同行的24歲郭姓女友也被拍到案發前在超商大腹便便的模樣，而2人就在案發當日下午5時返回星國。

警方在2人入住房間浴室採集到毛髮、血跡，經化驗結果該血跡與女嬰DNA一致，2人嫌疑更重，警方表示，希望他們能夠再次來台親自說明，並提供自身檢體進行比對，若不相符也能洗刷自身疑慮。

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