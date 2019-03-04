老闆暗槓被查封鋼膜 一審否認獲輕判 二審認罪改重判

2019-03-04 11:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕有毀損債權、詐欺等前科的廖姓男子，經營的盒子製造廠倒閉，郭姓債權人聲請查封工廠財物獲准，不料，法院民事執行處強制執行時，竟發現查封的472支鋼膜，竟短少213支，不翼而飛的數量將近一半，廖男辯稱不知情，自己也是受害者，一審認為他矢口否認犯行，反以無辜受害者自居，犯後態度不佳，卻只輕判6月徒刑，可易科罰金免入獄，檢方上訴二審，廖男態度逆轉，認罪並補足差價，二審卻認為一審量刑太輕，改判徒刑10月，得入獄蹲苦窯。

判決書指出，廖男經營盒子廠不善，欠郭姓債權人39萬餘元，郭男於2016年2月聲請查封工廠財產獲准，共查封堆高機、燙金機、電腦、打包機各一，以及壓製盒子的鋼膜共472支等財物，不料，同年11月，郭男官司勝訴，聲請法院強制執行，台中地院民事執行處委託資產鑑定公司估價，卻發現鋼膜少了將近一半，總計短少213支。

台中地院一審時，廖男說詞前後不一，他宣稱不知情，指工廠安置機器時，曾搬動鋼膜，但並未取走，之後又改口說，鋼膜被外人拿走，法官認為他辯詞前後矛盾，不足採信，廖男否認犯行，還以無辜受害者自居，態度欠佳，依妨害公務的隱匿公務員職務上委託第三人掌管之物品罪，輕判徒刑6月，可易科罰金18萬元免入獄。

台中地檢署上訴二審，指一審量刑太輕，廖男以前就曾因類似的案件（毀損債權案）判刑3月，又犯妨害公務案判刑10月，還有詐欺等前科，這次觸法卻僅判刑6月，顯然量刑太輕；廖男則於二審坦承犯行，還把短少鋼膜的錢補足。

台中高分院認為，廖男雖已認罪，但他素行不佳， 侵害債權人權益之外，也藐視法院、戕害司法公信力，一審量刑6月太輕，據此撤銷原判，改判徒刑10月，必須入獄蹲苦窯，可上訴三審。

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