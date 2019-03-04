黎明重劃區弊案涉牟利逾300億 前立委楊文欣等14人被訴

2019-03-04 11:45

［記者楊政郡／台中報導］前立委楊文欣等長億集團成員為了掌控黎明自辦重劃主導權及龐大利益，涉嫌以虛增人頭地主、虛增拆遷補償、虛增公共工程經費達12億餘元，不法獲得抵費地1萬2千餘坪，被告等支出成本約69億元，分到抵費地達7萬5千坪，依當地平均市價每坪50萬元，被告等獲得合法及不法利益高達300億元，台中地檢署偵結依背信、偽造文書、違反商業會計法等起訴楊文欣、重劃會理事長傅宗道、富有總經理林世民、允久營造董事長紀玉枝等14人，嚴重侵害2千多名地主利益。

起訴書指出，台中市黎明自辦重劃區緊鄰台中市七期重劃區，佔地186公頃，土地所有人2619人，從2005年由富有公司承辦，同年林世民（富有公司創辦人）找到長億集團楊天生（已簽結）、楊文欣父子商議，引進長億資金、人力一起賺錢。前立委楊文欣與富有公司董事長傅宗道（擔任重劃會理事長）、富有總經理林世民、允久營造董事長紀玉枝等人，成立經營決策會成員，此4人主導整個重劃會。

為了掌控重劃會主導權，及日後分配龐大利益，先以虛增人頭地主方式，購入兩筆土地，登記在486名人頭地主名下，每人持有僅24至28平方公分，約1張4A紙張大小。再購入一筆登記在準備參選重劃會理事的名下（每人僅持有35.92平方公尺，參選理事最低門檻），重劃會總計13位理事、3位監事，楊文欣等人利用上述虛增地主人頭手法，順利取得7名理事及3名監事，全面掌控重劃會，傅宗道成為重劃會理事長。

掌控重劃會後，接下來虛增拆遷補償費2億3千多萬，虛增公共工程費10億4千多萬元，讓富有公司不法分配到抵費地增加1萬2291坪。

檢方指出，楊文欣等人的重劃費花費總計不超過69億元（核定重劃成本），事後重劃費分配到總計達7萬5千坪土地（含不法虛增的1萬2千餘坪，換算市價約61億元），依目前當地平均市價每坪50萬元，總價達375億元，這場重劃案被告等人合法及不法利益總計逾300億元，嚴重侵害2千多名原地主權益。

台中地檢署偵結起訴楊文欣、傅宗道、林世民、劉玉枝及富有開發處長連翊汎（林世民同居人）、黃文毅（長億董事長兼總經理）、吳和洺（富有執行長）、蔡瑋綝（長億及富有前法務）、陳永裕（富有前開發部經理）、蔡明隆（長億會計部副理等）、栗志中（朝陽人壽前董事長）、張秀英（富有會計）、黃國忠（前長億副總經理）、吳文森（黎明重劃會工程採購及發包業務）。

楊文欣坦承是富有決策會成員，但否認這種行為有犯罪。

另黎明自辦重劃會理事長傅宗道、理事栗志中，涉嫌逾越重劃會授權範圍，找朝陽人壽（董事長栗志中）簽訂「共同投資契約書」，還以「保證獲利」虛增朝陽人壽投資款9億元，讓全體地主背負9億元契約債務，地主提起自訴案，一審依背信罪判傅某3年6月、栗某3年，二審全部改判無罪，目前上訴三審。

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