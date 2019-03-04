花蓮撈鰻苗漁民落海 漂流至台東救起無生命跡象

2019-03-04 11:13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕每年東北季風吹起到隔年3、4月，是漁民群聚河口撈捕鰻苗季節，花蓮秀姑巒溪口今天清晨傳出75歲潘姓漁民撈鰻苗時不慎落海，海巡署、空勤總隊獲報派遣巡邏艇及人員及直升機擴大搜救；可惜今晨6時許救難人員發現遺體時，已經被沿岸流漂流到台東樟原海邊礁石擱淺，已無生命跡象。

海巡署第九巡防區指揮部今晨2時17分接獲民眾118通報，花蓮豐濱鄉秀姑巒溪出海口疑似有人落海，海巡出動第一機動巡邏站、石梯安檢所人員、第六海巡隊巡邏艇及空勤總隊趕赴現場救援。

第九巡防區指揮部接派遣4車13員攜帶救生裝備趕赴現場救援，但四處找不到落海漁民行蹤，為把握救援黃金時間，協調包括鳳林警分局港口派出所、豐濱鄉消防分隊及石梯港賞鯨漁船等全數出動擴大搜索，並請求空勤總隊出動直升機協助空搜。

石梯港籍賞鯨船「東部賞鯨1號」，今上午6時05分通報，於秀姑巒溪口南邊約5、6公里的台東樟原，賞鯨漁船在樟原外海約1浬處發現落海人員，立刻救起並送至石梯漁港。

落海的漁民是75歲的潘姓老翁，住在花蓮豐濱鄉靜浦村，年事已高卻還在和大海搏鬥，上岸後經豐濱消防分隊初判老翁已無生命跡象；現場已由第一二岸巡隊司法小隊報請檢察官辦理後續相驗事宜。

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