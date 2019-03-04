藉酒壯膽告白卻變調 憲兵想硬上同梯女兵被判刑

2019-03-04 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕一名羅姓憲兵因迷戀同梯女兵，藉著與一群友人到KTV歡唱時喝酒壯膽，將女兵帶到樓梯間告白，不過羅男竟心急親吻女兵，還對女兵上下其手意圖性侵，事後被軍方強制退伍。法院審理時，羅男對此認罪並和女兵和解，法官依強制猥褻罪，判處10月徒刑、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，同時要接受2場法治教育。

根據《蘋果日報》報導，羅男和女兵同梯入伍，兩人感情不錯，羅男進而對女兵產生好感，只是女兵名花有主，羅男因此只能將愛意藏心中。2017年8月20日，兩人與數名友人前往KTV唱歌，而羅男藉酒壯膽，拉女兵到外面樓梯間想告白，不料羅男卻在過程中開始親吻、撫摸對方，女兵一開始委婉拒絕，要羅男「別這樣」，結果羅男將女兵拉進樓梯旁的女廁，將門反鎖後扯掉女兵的內衣強吻胸部，還拉起女子的裙子，隔著內褲撫摸下體，直到女兵在廁所崩潰大哭，羅男才驚覺自己做錯事。

事後女兵向上級主管報告，羅男被函送法辦，北檢開庭時，羅男辯稱當天他親吻女兵時，對方也有回應，撫摸時女兵也沒反抗，最後女兵會哭是因為想到男友，檢察官詢問證人後，不採信羅男辯詞，將他起訴，羅男也因此被軍方強制退伍。

在法院審理間，羅男認罪並和女兵和解，且已依約履行完畢，法官認為羅男行為構成強制猥褻罪，考量坦承犯罪、彌補被害人的損害，因此判處10月徒刑、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，同時要接受2場法治教育。

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