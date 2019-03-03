別對陪酒女亂來！ 男客違規挨揍像豬頭、還被判刑10月

2019-03-03 22:19

〔記者王俊忠／台南報導〕別以為坐檯陪酒的女公關都能褻玩，有男客強摸女公關胸、下體，被判刑10月還被打得像豬頭！

鄭姓男子到台南市安南區1家KTV小吃部消費作樂，席間對1名女公關強脫衣物襲胸、摸下體還呼巴掌，女公關強力抵抗、趁機逃離包廂，打電話向男友求救、報警提告。鄭男辯稱有給女公關200元，對方同意他摸胸；女公關駁說那是進包廂送客的小費，不是同意男客摸她的對價。台南地院查認女公關歷次指述被害事實均一致，相關佐證也吻合，依強制猥褻罪判鄭男10個月徒刑。

女公關男友阿國得知女友受辱與多人趕到場把鄭男打得頭部、身體多處傷勢，阿國也被台南地院依共同傷害罪判刑3個月，得易科罰金。

判決指出，2018年4月6日凌晨3點許，鄭男與友人在南市安南區1家KTV小吃部包廂唱歌喝酒，他未經坐檯陪酒的女公關同意，強行將女方上半身平口連身洋裝往下拉、下半身往上捲，用力拉下女方穿的無肩帶胸罩、撫摸對方胸部。

女公關反抗推開鄭男、把胸罩及平口洋裝往上拉，不料，鄭男變本加厲、對女公關呼巴掌，用力架住女方的肩膀、後背部，壓制在沙發上，女公關受到左臉頰、右上臂與上背部挫傷等傷勢，鄭男再把女方內褲脫到大腿處、強摸下體。

不某受辱的女公關趁機推開鄭男、穿好內褲、洋裝逃離包廂，並撥電話向男友阿國哭訴求救，阿國率多人於當天凌晨3點半趕抵小吃部前，把鄭男從計程車拖下來圍毆，致鄭男頭部、頸部、胸部與雙手都有傷勢，雙方都報警提告。

阿國痛批鄭男想性侵其女友，才會修理他。法官審認女公關對遭到鄭男摸胸與下體等主要受害情節，歷次指述均屬一致，也與醫院診斷證明、阿國證述女友當下反應相吻合，足見女公關指述真實可採認；鄭男辯解不足採信，因此判鄭男有罪刑，還可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/