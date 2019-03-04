獨家》軍情局幹員睡人妻 戴綠帽同袍竟說很正常

2019-03-04 02:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕軍情局林姓幹員謊稱「漢光演習」留守，卻與同袍的妻子徐女到日本旅遊並同宿，林妻委託徵信社蒐證後，請求賠償60萬元精神撫慰金，橋頭地院判決被告2人連帶給付20萬元，可上訴。

據了解，林姓夫婦結婚4年多，她們與小三徐女的丈夫都是現役軍人，雙方互相熟識外，徐女並經常在臉書提及獨自前往日本旅遊心得，林婦則無意間發現其夫去日本旅遊行程表而起疑。

去年6月3日至7日，其夫謊稱因「漢光演習」留守軍中，林婦乃委託徵信社和親友幫忙蒐證，赫然發現其夫和徐女跟團赴日本遊玩，同宿一房、同進同出、牽手同行，彷彿新婚夫妻，身心因而受重創，請求2人賠償60萬元。

林姓幹員指出，2人因個性不合、岳母長期介入雙方感情、其妻與前男友過從甚密等，導致夫妻感情破裂，並已談及離婚事宜。又說，他與徐女出遊並未牽手，也沒有逾越一般社交尺度，否認婚外情。

徐女則說，原本她先生也要一起前日本，後因「漢光演習」而作罷，並指旅行社疏失，把2人資料打在一起，旅遊期間沒有隱瞞已婚身份，也說2人不是夫妻，由於滿團、無單人房，才同住一房（但不同床），強調是普通朋友關係。

徐女的丈夫則幫被告2人說話，他說，當初報名只有她們夫婦，林是另外報名，均為同旅行社同團，打算住在一起，可以省一點錢，後來因演習他不能去，也不能退費，所以還是維持被告2人睡雙人房，他覺得以他和林的交情，很正常。

旅行社陳姓業務員出庭指稱，他未看過林，也未聽過徐女丈夫，徐女原本說她與同事4人報名，後來僅繳交2人費用，並曾要求1人1房間，但因要補房間差價就不要了，他並強調2人同房，是經過徐女同意。

院方調查，徐夫從未報名與被告等2人共同到日本旅遊，他指稱被告等人因無法退費，始同住一房，自屬無據外，徐夫先稱被告2人到日本後，始知同睡一房，後又改說出團前就知道，前後不一，由此可見，徐夫證詞明顯偏袒被告，無法採信。

此外，被告等2人出遊，均由徐女1人負責報名、繳款、交付2人護照，她所辯其夫知情等證詞均不可採，被告等均知對方已婚，卻一同出遊同宿一房，足以破壞林姓夫婦之間的婚，並審酌兩造社會地位、經濟狀況等情形，認為連帶給付20萬元遮羞費比較合理。

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