彰化垃圾場狂燒27小時終於撲滅 朝人為縱火追查

2019-03-03 21:22

〔記者湯世名／彰化報導〕昨天中午驚傳火災的彰化縣芬園鄉垃圾場，大火經彰化消防局調派大批人員徹夜灌救，加上今天中午突來一場及時雨，整場火勢終於在下午3時全部撲滅，整整燃燒了27個小時，燃燒面積粗估多達4000平方公尺，警方與消防人員初步調查，不排除有人為縱火可能，已調閱相關路口監視器畫面追查可疑人士。

這場垃圾場惡火從昨天中午12時許傳出後即大火狂燒，垃圾場的垃圾臭味還逐漸往外擴散，就連緊鄰的彰化市、花壇鄉與台中市烏日區的民眾都可以聞到，大火加上濃煙不斷往天際上竄，空氣品質雪上加霜。

消防員漏夜灌救，直到今天上午火勢仍大，出動挖土機將悶燒的火勢鏟出，消防員再趁勢往火堆中噴水，所幸下午正巧下起大雨，總算讓火勢緩和下來，直到下午3時35分終於全部撲滅。

消防局統計，這次垃圾場大火共出動各式消防車17輛次，人員35人次，實際堆放垃圾燃燒面積約4000平方公尺。

警方與消防單位認為，這幾天228連續假期，有不少民眾返鄉掃墓，垃圾場裡堆置太多可燃垃圾和大型廢棄家具，可能因此釀成火勢一發不可收拾，不排除有人為縱火的可能，已透過相關路口監視器畫面，全力清查可疑人士。

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