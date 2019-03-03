獨家》涉痛毆母親致死 留美傳播女碩士曾任大學講師

2019-03-03 18:45

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市7旬林姓老婦前天遭遇攻擊不治，其擁有美國傳播碩士學歷、曾在大學當講師的林姓女兒（43歲），原聲稱母親是在返家途中遭不明歹徒攻擊，但檢警調閱其住處大樓監視器畫面，發現前晚案發前她曾獨自頻繁進出大樓，且查無她所稱的歹徒蹤跡，質疑她涉案情節重大將她拘提到案，今天下午依最重可處死刑的殺害直系尊親屬罪將她移送士林地檢署複訊，現仍等候庭訊中。

據悉，林女曾向律師透露，她自國中2年級開始，就被父母送至美國求學，直到2011年，在美國取得傳播碩士學位後才返台。未婚的林女多年前返台後，便與母親一同住在天母，她自稱曾在大學擔任講師，但疑似因私人因素，目前無業。

檢警調查，林女返國後精神狀況即出現問題，她自稱「有東西跑到她的腦袋裡」，不定期在台北市立聯合醫院陽明院區就診，此次案發後，她仍自稱「腦中有神秘的聲音控制我！」但從頭到尾都否認傷害母親。

警方昨日從死者家中帶回大批證物，包括打掃用的掃把及畚箕以及健身用的短棍，不排除短棍疑似是凶器；檢警勘驗死者遺體，發現其後腦勺遭鈍器重挫導致顱內出血，疑為致命傷，且臉部及身體多處也有大面積瘀挫傷，生前疑遭到虐打。

檢警調查，死者與女兒住在天母棒球場附近一處高級華廈，家境優渥，林父是韓國籍華僑，生前經商有成在天母有多筆房地產，死者則在天母開設服飾店，平日與人為善，未曾結怨。

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