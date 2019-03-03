正妹人妻尋死燒掉車 上網尋救命恩人卻被揭黑暗史？

2019-03-03 20:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已經嫁為人妻的高姓正妹，上月20日疑與丈夫爭吵，獨自驅車到賞景聖地望高竂燒炭輕生，卻沒想到意外引燃汽車，她即時被賞月民眾救出，整輛車卻燒光，高女出院後向警方索取救命恩人資料被拒，今天凌晨上網於臉書尋找救命恩人親口致謝，卻沒想到「樓歪」，自稱熟識高女的網友，撰文指高女有常鬧自殺、以生命威脅借錢等黑暗史，不過，高女卻是正向看待，她否認上述指控，並強調自己並非因情輕生，自己做了不好示範、浪費資源，她向社會大眾道歉。

上月20日凌晨零時許，到望高寮賞月的民眾，見公園旁樹林竄出濃煙，一輛車起火燃燒，民眾一邊報警，一邊將已昏迷的高女救出（約30歲），警方調查顯示，高女可能與丈夫吵架想不開，於望高寮燒炭自殺，高女僅受嗆傷，很快就出院，她卻在昨天清晨，以自己的本名，於臉書「爆料公社」中，貼上自己的醫師診斷書與新聞報導，希望能找到救她的恩人。

高女說，她在隔天清醒後，才知車子全燒光，獲救過程完全沒記憶，她向警方索取救命恩人的資料，警察不肯給，她只好上網找人，動機只是「想親口說聲道謝」，她強調，自己的輕生之舉，虛耗社會資源，她向社會大眾道歉。

多數網友都鼓勵她振作，好好的活下去，有網友大讚她長得漂亮，卻有自稱熟識高女的網友，指高女常鬧自殺，以生命威脅男方或朋友索錢，也曾潑油漆，另有自稱是高女前男友妹妹的網友，指高女曾有諸多威脅言行，把她的哥哥嚇壞了，留言內容堪稱「樓歪」，許多網友看了留言，直呼「傻眼」、「精彩」、「感覺有卦」。

不過，高女倒是正面看待，並未惡言反擊對方，她回應說，希望指控她的人，能拿出證據，她不認識質疑她的網友，更沒有黑暗史，亦無帶小孩失蹤、潑油漆等行為，包括指控她四處跟男人要錢，討不到錢就鬧自殺，或帶著鄰居小孩失蹤等不實言論，「隨您們編寫」，她只想想感謝救她的人。

高女還說，她並非「情傷輕生」，但她也沒說明輕生真正動機，她僅強調，「任何理由，都不能成為自殺的理由」，她確實錯了，只希望能親口向捨身救她的陌生人道謝。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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