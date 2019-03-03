母女爬半屏山迷途 暖警扮雷達指引

2019-03-03 18:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一對母女相約爬半屏山迷途，警方憑著對地形的熟稔，一路透過電話指引方向，同時展開救援行動，順利找到母女倆，2人不斷稱謝、道歉。

左營分局左營派出所3月1日下午1時接獲通報，55歲林婦與23歲楊姓女兒爬半屏山迷失方向，副所長蔡太雄透過電話與2人聯繫上，林婦說在下山路線上，沿途有籬笆。

蔡太雄憑著對當地了解，研判她們在楠梓後勁煉油廠的油槽區附近，立即偕同警員郭宸燊及陳仕偉上山救援，且要她們繼續沿著籬笆走，1小時後在籬笆旁尋獲2母女。

林婦對勞動警方救援感到抱歉，她說，長期有爬山的習慣，也非第一次爬半屏山，以為下山的路線是一直線，愈走卻發現四周景色越來越陌生，才會求助警方。蔡太雄表示，該對母女下山途中，錯過在某個特定點轉彎。

警方呼籲，爬山時如遇迷途時，應找尋附近有無相關指標，或請其他山友幫忙，並迅速撥打報案專線請求警消人員的協助，同時要自我保持體力，才能平安順利下山。

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