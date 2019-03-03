色男啪啪13歲小女友 因這原因免入獄...

2019-03-03 19:21

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名陳姓男子與13歲女友小婕（化名）發生性關係，被檢察官以未滿14歲人性交罪起訴，屬3-10年之刑，但法官認為小婕的臉書寫著14歲，可能讓陳男誤解已滿14歲，因而改以較輕的對14-16歲之人性交罪判刑6月，可易科罰金18萬元，免坐牢，高等法院日前維持原見解，駁回檢方上訴。

2016年間，18歲的陳男透過網路交友軟體結識小婕，獲悉她家無人，便提議到她房間聊天，聊著聊著開始滾床單，陳男見小婕未反抗，進一步要求發生性關係，小婕回答「都可以」，陳男遂把她的衣服脫光，偷嚐禁果。

完事後，小婕雙親陸續返家，小婕擔心事情曝光，趕緊把父母支開外出，留陳男隻身躲在家中，陳男見屋內無人，倉皇逃離。

小婕初嚐人事，心情複雜，雙親發現異狀追問，得知上情，怒不可遏，堅持提告。

陳男到案否認性交，還強辯是小婕喜歡他，主動抓他的手摸胸部與下體，雖然覺得委屈，但願意以5萬元和解；小婕父親不滿愛女遭辱，拒絕和解。

惟檢察官指出，小婕與陳男為情侶關係，沒有誣陷他的必要，認定雙方發生合意性交；檢察官又發現，雖然小婕同意發生性關係，但案發時年僅13歲，陳男觸犯的是刑法227條第1項「對於未滿14歲之男女為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑」，予以起訴。

案件到了法院，法官認為小婕當時確實未滿14歲，不過她在交友軟體上寫著14歲，確實有可能讓陳男誤認已滿，依「所犯重於犯人所知或相等者，從其所知」法理，變更起訴法條為同條第2項「對於未滿14歲之男女為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑」，判地板刑期6月，可易科罰金。

檢察官不服上訴，指陳男知道小婕的生日，理應知悉她未滿14歲，且犯後態度惡劣，反控是小婕單戀他，毫無悔意，對女方造成二度傷害，只判6月有違罪刑相當法則。

高院審理後認為，檢察官上訴未提出新事實或新證據，也沒有指出原審認定如何違背經驗法則或論理法則，上訴難認有理。

高院又查詢妨害性自主罪量刑資訊系統，發現原審量刑與其他案件並無過輕之處，因而認定原審判決無違法或不當，駁回檢察官上訴，仍可上訴。

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