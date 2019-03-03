他告警得利肆無忌憚 認真警被起訴不改初心

2019-03-03 19:54

〔記者徐聖倫／新北報導〕這次栽了！2016年底，男子林修弘於假釋期間遭警方攔查，當時他大嗆「我現在同意（盤查）啊！我如果車上沒有東西，我一定告你們。」當下還脫衣示威，當時盤查他的新店警分局深坑分駐所巡佐許哲維事後被林男一狀告上法院，去年遭起訴。然而林男2日晚間肆無忌憚的撞車、打人、持毒，又是遇到許員前來處理，不過這次林男就逃不掉刑責了。

2016年12月10日下午5時許，林男汽車停在路邊打雙黃燈，許員查車牌發現是毒品調驗人口，並且在假釋期間，於是上前進行例行性攔查，自認沒做錯事的林男，氣得大叫「警察找麻煩」，還褪去上衣，一副沒在怕的樣子。林男事後PO影片上網討拍，換來網友的一片噓聲，網友表示「如果不是心裡有鬼，為什麼怕被警方攔查」、「支持警方」。

這次他攜毒、撞車、打人、襲警，警方說，他可能就是上次告警得利，這次更肆無忌憚，覺得沒人制伏的了他，但這次巧合又遇到許員，許員說「積極盤查是為了對得起我的職業」，而林男本次栽在他手上，他則表示單純就是執法人員做份內工作，沒有其他想法。

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