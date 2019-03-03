老翁服刑怨沒水果吃、沒電視看 請求國賠被駁回

2019-03-03 18:54

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣73歲林姓老翁2016年6月起在苗栗看守所服刑，他質疑期間沒有電視供觀賞教化節目，還曾連續3週沒有吃到水果，且須自費購買內衣褲、衛生紙等物品，林翁控告苗栗看守所戒護科長及教誨師等4人認為侵害其權益，並請求國家賠償11萬元，苗栗地方法院認為林翁請求顯無理由，駁回他的上訴，林男敗訴確定。

林翁因案被判刑在苗栗看守所服刑8個月，服刑期間因案借提至新竹看守所，得知新竹看守所裝設電視播放教化節目，作為法定每日2小時教化之用，苗栗看守所沒有裝設電視。

林翁也質疑，苗所僅提供飲食及夾克、外褲等，內衣褲、牙膏、衛生紙、毛巾、肥皂等，都必須自費購買，違反監獄行刑法。而苗所週三或週四皆有水果食用，他已養成習慣，但期間竟有連續3週未提供水果，他反應請求補發水果，所方都置之不理。

林翁認為每天運動半小時至1小時是受刑人權利，且運動當然要在戶外，苗所多次停止週四戶外活動，顯剝奪他每天戶外運動之受刑人權利。

判決書指出，監獄行刑法規定對於受刑人應施以教化，「教育每日二小時」，但教化、教育的方式多元多樣，並非以看電視為限。此外，按「受刑人除有不得已事由外，每日運動半小時至一小時，但因作業種類認為無運動之必要者，不在此限」，且處所沒有一定在戶外，室內也可以運動。

此外，內衣褲、牙膏、衛生紙、毛巾、等，屬於個人衛生及使用習慣用品，並非維持受刑人生命健康基本所需，如受刑人於監獄服刑期間所使用的生活用品，均由國家無償提供，無非以全民所繳納之稅款，來支付受刑人之生活開銷，似有鼓勵人民犯罪之嫌。

判決書指出，苗栗看守所公法行為提供林男主副食營養，應合於保健需要、衛生標準，適時調製，按時進餐，相關規定均未設限特定食物，苗所連續3週未提供水果，並無違反法律，合議庭認為林翁請求國家賠償「顯無理由」，應予駁回。苗栗地方法院一、二審都判決他敗訴，且不得再上訴。

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