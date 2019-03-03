膠筏海上觸礁擱淺 海巡人員助脫困

2019-03-03 16:14

［記者洪美秀／新竹報導］海巡署北部分署第八岸巡隊新竹安檢所昨天清晨執行港區岸際巡邏時，在竹市港南風景區發現「勝興6號」膠筏疑似觸礁擱淺在消波塊，立即聯繫「勝」船船長，該船船長表示因海象不佳，膠筏不慎觸礁擱淺，但已請友船「好運6號」前來協助接運進港。

而新竹安檢所巡邏人員立即全程錄影蒐證並實施戒護，並通報新竹市環保局，由第二機動巡邏站巡邏組前往岸際察看確認沒有油污外漏情事，目前由巡邏站人員在現場持續對該膠筏實施監控；之後近下午1點，「好運6號」進入新竹漁港，經安檢人員確認「勝」船船長已由「好運6號」接運進港，船長無受傷情形；同時也會請友船協助將膠筏拖困，一場海上漁船受困記落幕。

第八岸巡隊表示：近期因海象不佳，台灣沿海周邊已發生多起船舶擱淺事件，海巡署始終秉持「人溺己溺」的精神，持續掌握海域動態，以利突發狀況發生時，能第一時間投入救援，民眾如需任何服務，歡迎撥打「118」免付費服務專線。

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