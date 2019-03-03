錯過除夕團圓飯 原來他散步跌落溪谷…

2019-03-03 11:44

〔記者謝介裕／南投報導〕 墜落溪谷意外又一樁﹗

南投縣信義鄉東埔村1名40多歲的司姓男子，2月4日除夕當天外出散步，一直到晚上吃年夜飯時，仍不見蹤影，其家人驚覺有異後，便向信義分局報案，隨後警方、消防、山青等相關單位便組成搜救隊展開搜尋行動，歷經近1個月努力，昨在陳有蘭溪1處溪谷發現司男，可惜早已氣絕多時，今檢警相驗後，已排除他殺之嫌，單純是跌落溪谷才喪命。

警方表示，據檢警相驗資料顯示，司男跌落深約3層樓高度的溪谷後，除了造成部分身體擦傷以外，最重要的是右腳骨折，導致無法自行脫困，又未能在第一時間獲救，才釀成此悲劇發生。

對於意外死亡的鑑定結果，司某家屬並無意見，也感謝搜救人員的辛勞，讓其能如願「返家」團聚。

警方說，東埔除了是南投縣重要的溫泉區以外，也是攀登玉山的路線之一，沿線雲龍瀑步、父子斷崖等景點，也深受遊客喜愛，不過，連在地民眾都可能因外出散步不慎跌落溪谷致死，顯見地勢之險峻，提醒民眾更應注意旅遊安全。

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