母徹夜未歸兒報警 竟在國小地下儲水池找到人

2019-03-03 11:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一名陳姓婦人徹夜未歸，家人擔心報警協尋，警方調閱監視器發現婦人進去吳興國小後就消失，入內仔細尋找，竟在地下室抽水機房內找到婦人，當時她人浸在水裡，奄奄一息，所幸發現及時，否則後果不堪設想。

台北市信義警分局吳興街派出所員警蔡知帆、徐敬堯、朱詩涵週五備勤時，有民眾至派出所報案稱自己母親患有精神疾病多年，卻一整晚未歸，擔心她獨自在外發生意外，請求警方協尋，警方陪同陳姓民眾調閱轄內路口監視器畫面，發現陳母走進吳興國小後，人就消失無蹤。

警方推測陳母可能在吳興國小內某處，偕同警衛及陳姓民眾至吳興國小警衛室調閱校園內監視畫面，一開始並未發現陳母行蹤，後來警方與校方鍥而不捨再次調閱監視器，發現陳母行走至校內中正樓後即無後續行向畫面，前往中正樓逐層找尋，最後在該樓地下室抽水機房內尋獲陳母。

警方發現陳母時，她意識模糊且其胸部以下都浸在於機房內儲水池中，無法自行脫困，警方擔心陳母失溫，趕緊將陳母拉出儲水池外並撥打119送北醫急診室治療，其後家屬趕至北醫急診室，大力感謝3警及校方人員協助。

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