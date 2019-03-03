老婦站墜河20多分鐘 卡在…救回一命

2019-03-03 11:14

〔記者湯世名／彰化報導〕1名75歲林姓老婦昨晚6點多徒步走到彰化市工校街排水溝旁時，附近路人發現她疑有嘔吐現象，但不以為意，沒想到下一秒路人回頭竟不見老婦蹤影，消防局據報派員到深4公尺的排水溝搜尋，20多分鐘後在水深1公尺的排水溝暗管內找到老婦，一度沒有生命跡象，所幸火速送醫搶救回一命，墜河原因尚待釐清。

目擊民眾向警方表示，昨晚6點多他在彰化市工校街看到林姓老婦徒步走到排水溝旁，疑似有嘔吐現象，他認為老婦可能只是身體不舒服，因此不以為意，不料才轉頭一下，忽然發現老婦已不見蹤影，他趕緊到排水溝旁尋找，但仍找不到老婦，趕緊向消防單位通報。

消防人員趕抵現場後穿戴救生衣到4公尺深的排水溝搜救，由於水深1公尺，以探照燈搜救增添難度，不過20多分鐘後，終於在排水溝暗管發現卡在該處的老婦，趕緊將她救出，老婦一度沒有生命跡象，火速送往彰化基督教醫院急救，終於恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察中，至於老婦墜河原因，仍待老婦清醒後由警方進一步釐清。

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