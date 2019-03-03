9歲兒撞見…獸父「按摩」13歲熟睡女兒「大小奶」

2019-03-03 10:58

〔記者錢利忠／台北報導〕單親獸父阿明（化名）假借教導健康教育，替發育中的13歲女兒按摩乳房，過程全被9歲大的兒子撞見，兒子向表姊告狀，獸父犯行才曝光，但他卻辯稱女兒有「大小奶」及「乳頭凹陷」，他沒錢付醫藥費，不得已才教女兒按摩乳房；高等法院認為他趁女兒睡覺時襲胸，意在猥褻，依對未滿14歲女子猥褻罪判他10月徒刑，可上訴。

判決指出，2016年4月至12月間，阿明趁女兒熟睡之際，2度對年僅13歲的女兒伸狼爪襲胸，過程全被睡在同床的9歲兒子目睹，兒子一度想拿手機拍照存證，卻因手機鈴聲突然響起而失敗，事後兒子向表姊告狀，此事輾轉傳到姑姑耳裡，阿明的獸行才曝光。

阿明在法院審理期間，承認與兒、女同床，並指發育中的女兒有「大小奶」、「乳頭凹陷」等症狀，他沒錢付醫藥費，才從網路上自學並聽從前妻的經驗，教導女兒矯正乳房的方法，為避免兒女產生誤會，他還請兒子在旁觀看。

但阿明的辯詞卻被兒、女們打臉，女兒證稱父親曾假借教導她按摩乳房為由，碰觸她的胸部，但並未叫弟弟過來看，是弟弟不小心看到的；另外，她也不知道父親為何要趁她睡覺時偷摸。

高院認為，少女確實曾因被父親猥褻一事，出現負面情緒，且阿明自稱曾在女兒清醒時，告知要教導女兒按摩乳房，還擔心兒女誤會找來兒女在旁觀看，證明阿明已知男女之間的界限分際，又豈能趁女兒睡覺時用手對女兒襲胸，認定阿明罔顧人倫綱紀，嚴重戕害女兒身心健康及人格發展，不採信其辯詞。

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