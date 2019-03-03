8旬翁深夜遭撞 後照鏡殼揪出肇逃者

2019-03-03 11:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕凡走過必留下痕跡！新竹縣一名年近80歲的李姓老翁日前深夜在路口遭撞，左腳脛骨斷裂開放性骨折；橫山派出所警員宋爾凡根據現場遺留一個斷裂的銀色後照鏡殼，循線揪出涉嫌肇事逃逸的黃姓車主，尚未修復的車損讓黃啞口無言，全案函送法辦。

新竹縣政府警察局橫山分局表示，橫山所警員宋爾凡、徐振程，2月26日深夜受理新興街、台3線中豐路2段路口車禍，年近80歲的李姓老翁遭撞，造成左腳脛骨斷裂開放性骨折，躺臥路旁骨頭外露，劇痛不已，立即聯繫119將老翁送醫；但事故現場不見肇事者，只見一個斷裂的銀色後照鏡殼。

警方表示，由於傷者獨居，也不清楚親友住址，宋員請副所長陳敏宏協尋老翁住外地的親屬後，隨即根據銀色後照鏡殼的現場唯一證物，不厭其煩地調閱富林路（120號縣道）、中豐路口至事發沿線約20個監視器鏡頭逐一比對，發現車禍當時正好有2輛銀色自小客車經過該路段。

經宋員深入追查，隔日再尋求緊鄰路旁民宅監視器，確定涉案車輛車型，再透過警用車辨系統交叉比對下，確認車牌號碼、顏色後，派員前往該車車主住宅處探查，果然發現涉案銀色自小客車，車右後照鏡殼也是斷裂缺損的。

警方表示，涉案黃姓車主坦承開車撞人後逕自離去，全案以肇事逃逸函送新竹地檢署。李姓獨居老叟的胞妹與姪女事後親到橫山所，向辦案辛勞的警方表達萬分感激之意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/