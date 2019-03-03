再傳比特犬咬死浪浪 飼主「人在國外」、「員工代筆道歉」遭怒轟

2019-03-03 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕近日比特犬攻擊浪浪事件層出不窮，不僅昨日雲林縣有比特犬衝入民宅咬傷屋內虎斑狗的狀況，南投縣也發生比特犬疑掙脫狗鍊並咬死黑狗，令不少民眾怒斥「應該拒養比特犬」！

昨日一名女網友以「又是一個無辜的孩子被咬死了！」將比特犬虐殺浪浪的照片及經過PO網，女網友在文章中說，對面的比特犬跑到公司咬狗已經是第3次了，前2次都即時救下浪浪，但第3次卻救不到被咬的小黑。

女網友表示，因礙於公司立場無法報警逮人，發問請求網友該怎麼做，更痛批比特犬的飼主從頭到尾都沒出面，連一句道歉也沒有，每次說詞皆是比特犬掙脫鐵鍊才會跑過來咬狗，比特犬飼主的態度令網友忿忿不平，遭到肉搜。

比特犬飼主被肉搜出有開設一間工廠，道歉文章更由員工代筆寫道「今天真的很抱歉發生這種事，造成大家的恐慌及憤怒，是我們飼主管教失當...」更表示目前比特犬已先安置在別處，也會與對方商討賠償事宜。

不過這番道歉網友並不買單，紛紛留言道「第三次被爆出來才要處理！前兩次都裝死不賠嗎？」、「你們沒被肉搜出來會想要去解決問題嗎？」，更有網友號召鄉親，揚言要抵制該產業，表示「抵制無良產業」、「目前網路的聲浪來說，貴店可以有段時間好好休息了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/