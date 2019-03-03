74歲老翁偷花 只種沒賣獲女老闆原諒了

2019-03-03 09:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕74歲黃姓老翁散步見花店攤桌放有1盒火鶴紅，竟變身偷花賊，趁店家不注意偷走，高市警方獲報調閱監視器，追到老翁家，黃男坦承不諱，其中8支已拆封揷在花瓶，店家見年邁老翁竟是為了愛花才竊花回家自行欣賞，並非轉售圖利，直接將該8支火鶴花贈送黃嫌，願主動與黃姓竊嫌和解，但因公訴罪，警方將他函送法辦。

新興分局今指出，中山所於上月接獲63歲陳姓女被害人報案，表示在南華路所經營的花卉攤位，原先由廠商放置1盒價值約1500元的火鶴花商品在攤位上，不到幾分鐘竟不翼而飛，警方調閱監錄系統後，發現竊嫌是一名老翁，行經該攤位前竊取後徒步離開。

老翁徒步離去，警方指認竊嫌困難，經過追查循線找到黃姓老翁，他坦承竊取花卉，警方調查發現，老翁於上午5時許外出散步，在行經南華路花卉攤位時，見攤位上有一盒火鶴花竟無人看顧，而自己平常又熱愛賞花，一時貪心，才以徒手方式竊取該花卉商品準備帶回家好好欣賞，隨後便徒步抱著竊取來的贓物返回家中。

直到警方直接找上門來，黃嫌才驚覺大事不妙，立刻俯首認罪，也主動交付其所竊取的火鶴花1盒，當中已有8支火鶴花遭竊嫌開封，並放入自家花瓶中，花店老闆在警方通知前往派出所領回贓物時，見到年邁的黃姓老翁竟是為了愛花才會想竊取花卉回家自行欣賞，並非是要轉售圖利，便決定直接將該8支火鶴花贈送予黃嫌，更願意主動與黃姓竊嫌和解，黃嫌看到老闆如此寬宏大量，便於現場不斷地向老闆鞠躬致歉。

對於自己的行為更是感到萬分懊悔，沒想到會因為外出散步時的一時貪念而走進派出所。雖然雙方最後已達成和解，惟因竊盜罪屬非告訴乃論之罪，詢後警方仍依違反竊盜罪嫌將黃嫌函送法辦。

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