芬園垃圾場大火狂燒20小時 消防員徹夜搶救

2019-03-03 09:08

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉彰南路垃圾堆置場昨天驚傳大火，濃煙直竄天際，數十名消防員趕往搶救，由於火勢猛烈且悶燒，消防員徹夜搶救，與大火搏命，直到今天上午8時許火勢仍持續延燒，使得這場大火整整狂燒20小時，消防員採輪班方式灌救，不少消防員因徹夜未眠累癱，但仍打起精神搶救，希望能趕在今天中午以前將火勢完全撲滅。

這場火災發生在昨天中午12時左右，由於垃圾場堆積大量垃圾與易燃物，火勢一發不可收拾，黑煙竄天，連在彰化市都看得到天際濃煙，消防局據報派出第一、第二大隊與彰化分隊、東區分隊與林厝分等單位數十人趕往搶救。

由於火勢猛烈且搶救不易，消防員採輪班方式進入火場灌救，甚至出動挖土機剷垃圾堆避免悶燒，消防員身上盡是垃圾臭味與燃燒味，但仍全神貫注搶救，不過火勢經過徹夜搶救後仍未完全控制，整場大火直到今天上午8時許仍在燃燒中，消防員只能稍事休息後再提瞄子上陣灌救，相當辛苦。

彰化消防局指出，這起垃圾場大火，預計今天中午左右就可以全部撲滅，這場火警從白天燒到晚上，再從晚間燒到今天中午，將整整燃燒長達24小時。起火原因則尚待釐清。

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