14歲少年27次無照駕駛 父面臨26萬罰款、27次道安講習

2019-03-03 08:33

裁決處：裁決書皆於法定時間寄送 27堂課也無權縮減

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名14歲少年多次無照騎機車，今年初父親收到一疊交通裁決書，其中有高達27次的無照駕駛，父親除了面臨26萬餘元的罰款，還要「連坐」跟著上27堂道安講習課程，向新北市議員林國春陳情後，林質疑行政程序有瑕疵。不過，裁決處解釋，裁決書皆於法定時間內寄送並無不當，27堂課也無權縮減。

根據《蘋果日報》報導，家住新北市板橋的吳先生離婚後獨自扶養14歲兒子，平時在工地打零工，不過兒子國三輟學後，打工買來一輛二手機車，但他從去年5月起陸續違規遭攔檢舉發，甚至淪為詐騙集團車手被抓入獄，去年11月底被判進入少年觀護所。吳先生指出，他雖住在板橋，但戶籍仍在台南，今年1月31日回南部過年時，經家人轉告後才發現有收到交通裁決書，經清點總共有31張罰單，其中有27張「無照駕駛」，違規時間落在去年5月到10月間。

吳先生坦言，希望26萬多元的罰款能讓他分期付款，至於27堂道安講習課程則讓他幾乎沒辦法工作，希望能夠縮減次數或給予緩衝。議員林國春接獲陳情後表示，法律規定無法規避，但至少在寄送裁決書時，應該第一張就要寄給家長，讓他趕快教育小孩，不過此案卻一次寄來31張，林認為在行政程序上有瑕疵。

新北市交通裁決處副處長陳建成對此解釋，3年內寄出交通裁決書，都屬法定範圍，有些人因案件較多，之前因一張一張寄出裁決書，收件人每次都要簽收掛號信造成擾民，後來才改為「總歸戶」方式一次寄發，對裁罰金額並沒有影響。至於監護人必須上道安講習課，陳建成表示這是法令規定，而且小孩被警察攔檢也是事實，裁決處對27堂道安課是否能縮減並沒有裁量空間，監護人還是得按規定完成上課。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/