殺人案40％與喝酒有關 有酒癮不自知

2019-03-03 06:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕酒後殺人案一樁又一樁，福部草療精神科醫師沈政男表示，酒精是暴力犯罪的重要因素，國外統計，殺人案件4成與喝酒有關，因酒精會對大腦產生去抑制作用，削弱勢判斷力，也有可能讓平常看起來正常的人變了樣。

南投市228連假發生拿馬克杯砸死酒友的命案，沈政男醫師表示，國外統計，殺人案件有4成與喝酒有關，而且不只跟犯案者喝酒有關，也跟被害人喝酒有關，最常見的狀況，就是兩人都喝了酒以後發生衝突，繼而殺人與被殺，且在晚上時間較多，發生在南投市的這起凶殺案即是此種狀況。

沈政男也說，不是所有喝酒的人都會有暴力行為，會酒後殺人跟性格特質有關，如果這個人有反社會傾向，其酒後殺人發生機率更高。不過不是這種反社會傾向的人，也有可能酒後釀禍，因為酒精會對大腦產生去抑制作用，削弱判斷力，並且變得更衝動，因此也有可能讓原來不是窮凶極惡的人，喝了酒也可能變了一個人，做出讓人驚嚇的事。

大部分有酒癮的人，都以為自己喝酒能節制，酒後不會出事，即使出事也是一時不小心，下次注意一點就好了，事實上有這種心態的人，就是染上酒癮的症狀之一。

沈建男建議，有酒癮的人，家人應勸其就醫，但酒癮治療最困難的在於當事人沒有病識感，即使家人朋友勸誡也不願就醫，如果能突破這一關，願意接受治療，目前各醫療院所精神科，都能提供適當的酒癮治療。

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