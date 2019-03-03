屏東漁船海上喋血案 海巡署制伏菲籍凶嫌

2019-03-03 00:22

〔中央社〕屏東東港籍漁船「穩鵬號」日前發生海上喋血案。海巡署今天表示，特勤人員已成功制伏涉嫌殺人劫船的菲籍凶嫌，並奪回「穩」船主控權，後續將把嫌犯押返回台灣偵辦。

海洋委員會海巡署發布新聞稿指出，與漁業署觀察員共8人，2月23日從台灣搭機到斯里蘭卡，隨即在當地租用東港籍「兆豐277號」漁船，轉往案發海域，歷時7天，今天上午8時30分抵達「穩」船附近海域。

海巡署說，特勤小組立即與「穩」船船長聯繫，瞭解船舶結構及裝備等狀況，上午先進行第一次偵查，經現場評估及研判天候海象，發現全船欄杆有電纜通電，艙門無法從外部打開，考量嫌犯習性，決定先心戰喊話，試圖讓嫌犯自行投降。

海巡署表示，特勤小組再次評估後，決定晚間8時許進行第二次偵查，晚間9時許，隊員先心戰喊話，5分鐘後，嫌犯以無線電告知投降，經半小時，嫌犯自行跳海游向「兆」船，特勤人員把人拉上船，並壓制在地，順利逮捕嫌犯，嫌犯將會被上手銬，並實施24小時監管。

海巡署說，「穩」船會往台灣方向行駛，並與「巡護八號」會合，預定3月3日（台灣時間）會合後，由特勤人員把嫌犯押解至巡護八號留置室看管，再把嫌犯押返至高雄進行偵訊後移送屏東地檢署偵辦。

屏東東港籍「穩鵬號」20日凌晨2時在模里西斯路易士港東北方1540浬作業時，1名菲律賓籍漁工持刀砍死菲籍漁工及印尼漁工，另有漁工受傷，10多名漁工被迫跳海，船上3名台籍船員包括船長等人與3名外籍漁工躲在船艙內，後續皆獲救，最後僅剩凶嫌在船上。

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