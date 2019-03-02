3/2 今彩539頭獎開出3注 獎落台北、中和、馬公

2019-03-02 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月2日）開獎的第108000053期今彩539，頭獎開出3注，每注可得獎金800萬元，分別由澎湖縣馬公市光明路12號1樓的「億萬來投注站」、台北市中正區寧波東街5之1號的「圓夢彩券行」、新北市中和區景平路151巷39號1樓的「天天送彩券行」開出；而第108000018期大福彩、與第108000053期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000018期大福彩中獎號碼為「11、12、14、15、22、32、35，特別號：06」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得25萬元；參獎共70注中獎，每注可得4000元；肆獎共1467注中獎，每注可得400元；普獎共1萬1213注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共5注中獎，每注可得10萬元。

第108000053期雙贏彩中獎號碼為「01、05、07、12、14、16、18、19、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共16注中獎，每注可得10萬元；參獎共319注中獎，每注可得500元；肆獎共3666注中獎，每注可得100元。

第108000053期今彩539中獎號碼為「03、06、11、19、26」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共187注中獎，每注可得2萬元；參獎共6886注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3208注中獎，每注可得50元。

第108000053期39樂合彩中獎號碼為「03、06、11、19、26」，四合摃龜；三合共195注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6936注中獎，每注可得1125元。

第108000053期3星彩中獎號碼為「619」，正彩共42注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000053期4星彩中獎號碼為「2613」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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