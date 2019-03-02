她去載堂妹反喝醉遭撿屍 胸罩驗出DNA惡狼判刑1年

2019-03-02 21:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕初次見面就被撿屍，小美（化名）和堂妹、友人聚會，席間初次認識游姓男子，KTV飲唱不勝酒力，一行人護送她到飯店休息，堂妹隔天得上班，還要照顧寵物貓狗，游男表示留下照顧小美，其他人信以為真便離去，游男露出猙獰面孔，對小美伸魔爪撿屍，撫摸胸部等處，被害人醒來報警，高雄地院審理後依乘機猥褻罪，判處游男有期徒刑1年，可上訴。

判決書指出，游男於前年10月間受邀約與友人酒館、KTV唱歌喝酒，席間認識小美，酒酣耳熱後小美醉倒，被送到附近飯店休息，同行的堂妹隔天要上班，無法留在房間照顧堂姊，游男自告奮勇留下照顧，沒想到竟趁機撿屍，倆姊妹事後也因此鬧僵，頗不諒解棄她不顧的堂妹，堂妹也自責。

小美告訴法官本來不認識游，當天她去酒館載堂妹，經她們邀約才留下來喝酒，再續攤KTV唱歌，直到凌晨4點離開，她記得進房後嘔吐，似乎是堂妹撩頭髮，但想不起來堂妹有沒有要游男留下來照顧她，但感覺游男有留下，也感覺有人在摸她，她喊不出話，不太能動、只會搖頭，感覺對方的臉有靠在她身上、摸她。

小美事後用LINE質問游男，游男曾表道歉，發生猥褻案後小美幾乎不太能吃飯，睡覺會做惡夢，驚醒，在路上看到有男生影子會覺恐慌。警方也在小美的胸罩上，驗到游男DNA。法官審酌，游男迄今未跟被害人達成和解，也沒有取得對方諒解，判處游男有期徒刑1年。

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