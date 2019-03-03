自稱宣明智兒子同學 美熟女騙走25克拉祖母綠被起訴

2019-03-03 06:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣水產養殖達人鍾姓男子獲友人報投資消息，以150萬元在台北市知名當舖「大千典精品」贖回一個近25克拉的祖母綠墜子，引來42歲王姓女子，自稱是聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有的同學，有辦法透過宣昶有的名義，將寶石送到香港蘇富比拍賣，估計上看1千萬元；結果，王女未依約送往拍賣，反而把寶石再拿去典當，還把所得的150萬元花光，鍾男得知後，霸氣再花150萬元贖回並告王女涉嫌詐欺，苗栗地檢署偵結將王女起訴。

鍾男從事水產養殖，也喜歡蒐藏珠寶、古物等藝品；他於前年初，獲友人余姓男子告知「之前典當一個近25克拉的祖母綠墜子，快到期了，若流當很可惜」，建議他可以協助出資150萬元贖回，有相當的增值空間。

鍾男了解這顆祖母綠墜子的寶石本身有「台灣寶石顧問有限公司」的鑑定報告，製成墜子後，也有「賴泰安寶石鑑定中心」認證書，是產自哥倫比亞的天然祖母綠。且他也明白典當價最多僅有市價的三成，認為確實有增值空間，遂聽從余男建議，借余男150萬元將寶石贖回，由他保管。

與余男認識的王女得知此事，也知道余男需錢若渴，毛遂自薦說有辦法把寶石賣得更高價格；余男遂於2017年1 月12日晚間，帶王女到鍾男住家。王女對鍾、余2人稱是聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有的同學，可透過宣昶有的名義，將寶石送到香港蘇富比拍賣，可獲得更高利潤，拍賣所得，除可讓余清償向鍾的借款，鍾也可獲得拍賣獲利30％的金額報酬，估計至少可拍得上千萬元。

鍾、余2人認為可行，將祖母綠墜子交給王女，並持續追蹤辦理進度，但王女總以手續複雜等理由搪塞，期間更向鍾男索取30萬元，稱作為律師見證等費用。

但過了2個月，鍾、余2人遲遲未見珠寶雜誌刊登出拍賣結果，起疑找王女算帳，王女起初還掰「在新竹被搶了！」但經追問，王女才吐實又將墜子拿回同一家當舖，典當150萬元，已花用殆盡。

鍾男說，因王女與宣昶有年齡相仿，又居住新竹，才讓他相信，但後來發現根本是騙子。檢警調查，王女曾在2016年間，在新竹市與人合夥開設美容養生館，但因私自挪用養生館營收，用於自身房屋裝潢及償還私人債務等事，因偽造文書罪，目前在新竹看守所羈押中。

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