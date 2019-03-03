近25克拉祖母綠值多少？ 珠寶業者：300萬～1000萬

2019-03-03 06:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕祖母綠寶石的特性為硬度高，易碎，得妥善保管，常有人外出配戴，回家就發現出現裂痕，價格也大打折扣，因此珠寶業界稱為「千金大小姐」；在港台經營珠寶買賣近30年的台北市泰富珠寶公司負責人陳昌概依據記者提供的照片看來，有300萬到1千萬元的價值，但得實際了解寶石內裂痕多寡而定，若是清透無暇，拍賣超過1千萬元不是問題。

此案的祖母綠墜子，寶石本身有「台灣寶石顧問有限公司」的鑑定報告為24.71克拉的天然祖母綠，寬16.30mm、長20.70mm、厚10.14mm；製成墜子後，也有「賴泰安寶石鑑定中心」認證書，同樣記載寶石本身是產自哥倫比亞的天然祖母綠，寶石本身重24.71克拉，連同墜子上的碎鑽及鑲嵌金屬，總重達73.07克拉。

陳昌概說，這顆祖母綠有完整的證明，依據照片看來，有300萬到1千萬元的價值，但得實際了解寶石內裂痕多寡而定，越清透、價值越高；尤其當舖一般至多出借典當物兩成的金額，依鍾男所言150萬元，相信500萬元跑不掉。

陳昌概說，寶石依顏色可分祖母綠、紅寶石、藍寶石、黃寶石等，每種寶石的價值也是隨市場流行而有高低，但祖母綠因格外高雅出眾，於國際市場受喜愛程度百年不墜，且近4年來，中國市場更瘋狂祖母綠，使得祖母綠的價格漲了5成；其次受歡迎的是紅寶石、藍寶石，黃寶石則較不討喜，因此以同樣克拉的寶石相較，價值較為低。

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