炸彈還是「詐彈」？ 警方協尋「神秘咖啡罐」

2019-03-02 21:33

〔記者王捷／台南報導〕一聲炸裂聲後，彈出一罐常見的咖啡罐，卻被警員當成鞭炮當丟了，到底是炸彈還是「詐彈」？鑑識人員希望能把這罐神秘咖啡罐找回來，才能鑑定。

上個月底，台南有輛貨車經過果汁店後傳炸裂聲，目擊者發現，有罐咖啡好像原本綁在貨車上，爆炸聲傳出後從貨車車體彈炸出來，他發現這個咖啡金屬罐裂開，有濃濃火藥味與汽油味，還有一根不完整的線香，可能是炸裂物引線，懷疑咖啡罐改裝成爆裂物，趕緊打110報案。

警員到場拿到咖啡罐後，向目擊者稱是「鞭炮」，就把罐子帶回丟棄，也向分局回報是鞭炮，沒有提及咖啡罐一事，只留下一張咖啡罐已扁掉、模糊不清的照片。

警分局事後強調這不是爆裂物，可能是有人惡作劇將鞭炮塞進咖啡罐裡，因此咖啡罐丟掉。不過，拾獲咖啡罐的警員不是鑑識人員，如何斷定鞭炮不得而知，疑似炸裂物的咖啡罐算不算證物？南警鑑識中心對於疑似炸裂物的採證沒有SOP，但如果是上述案件，應該要查看是否有火藥殘留、咖啡罐炸裂的狀況。

目擊者認為，聽到的爆炸聲不像鞭炮，對警方將咖啡罐丟棄一事感到訝異，後悔當時沒有拍下照片，他看到炸裂物從貨車上炸開彈飛，雖然不至於傷人，但警告意味濃厚，讓他想起去年發生的工地糾紛。

不過，現在咖啡罐失蹤，只留下一張照片，鑑識中心說，如果只由照片很難斷定，必須要看到咖啡罐才能得知，如果能找到咖啡罐就可以調查。

律師認為，警員此舉可能有湮滅證據的嫌疑，但這個咖啡罐到底是不是證據，也許檢方應該調查。警分局則說，目前已經調閱監視器畫面，將往社會秩序維護法方向偵辦。

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