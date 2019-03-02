飆仔退散！ 宜4、191線新設測速照相桿

2019-03-02 17:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣宜4線及191線（國5側車道）縣道，去年起飆仔深夜開改裝車競速事件頻傳，相當擾民，警方、媒體接獲不少檢舉與投訴，宜蘭縣警察局交通隊規劃在宜4及191線各新設1座測速照相桿，盼達到嚇阻效果。交通隊長黃文泰說，宜4線的測桿已設置完成，191線測桿則下週現地會勘，確認有土地可裝設後，就會完成安裝。

宜4線191至台2線段，去年從2線道拓寬至4線道，加上宜4匝道通車，讓車流量提升；191線則因宜4匝道開通，宜蘭交流道至礁溪段的車流增加，但2條縣道車流量提升的路段，卻因沒有測桿，成了飆車族的溫床，讓不少基層員警疲於奔命。

警方與媒體去年暑假開始，就陸續接獲不少民眾投訴，191線及宜4線於每週五、六凌晨，都有飆仔開著改裝車競速，妨害附近居民安寧，讓人難以入眠，嚴重影響生活品質；縣警局交通隊因此規劃，在宜4線與191線各新設1座測桿，斥資約30萬元。

黃文泰說，宜4線測桿已經設置完成，至於191線，要等到下週現地會勘，找到合適的設置地點再安裝，希望藉此達到嚇阻效果，減少危險駕駛及擾民事件發生。

黃文泰說，除了安裝測桿，每週五、六日深夜時段，也都會請各分局在危駕熱區安排勤務，盤查、登記危險競速車輛，如果有違規改裝，也會請監理站驗車，或直接開單。

黃文泰說，至於擾民的競速行為，轄區警方蒐證後，以公共危險罪嫌送辦，今年1月至今，宜4與191線有1件起競速個案被依法送辦，另1件則還在偵辦中。另外，民眾報案有改裝車車聚時，會立即啟動快交通打部隊到場處理，絕對會還給縣道附近居民，安靜、優質的居住環境。

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