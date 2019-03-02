八里渡船頭傳工安意外 操作壓麵機男子手掌骨碎

2019-03-02 15:29

〔記者王宣晴／ 新北報導〕新北市八里渡船頭一間販賣雙胞胎零食店家，今天下午驚傳工安意外，25歲的楊姓員工操作壓麵機時手掌不慎被機台壓住，消防人員獲報趕抵救援，協助楊男脫困，楊男意識清楚，但右手掌骨碎，傷勢嚴重，送往淡水馬偕醫院急救。

今天下午1時許，新北市消防局獲報有患者遭壓麵機夾傷，趕緊派出各式救災車輛共4台前往救援，到場後驚見楊男手掌遭壓麵機重壓，動彈不得，協助脫困後發現楊男右手掌骨碎，傷勢嚴重。

新北市消防局表示，楊男意識清楚，生命跡象穩定，替他固定傷勢後送往淡水馬偕醫院急救，目前仍在醫院治療，確切意外原因仍待調查釐清。

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