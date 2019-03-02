涉供毒後性侵少女 男測謊未過仍獲判無罪原因是…

2019-03-02 14:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名16歲少女指控，張姓男子免費提供她毒咖啡包，她服用後意識不清被性侵得逞，張男被依轉讓毒品、乘機性交罪起訴，但因少女與證人供述前後不一，新北地院認為，不能以張男測謊未過做為唯一或絕對證據，日前判張男無罪，可上訴。

而測謊究竟有無證據能力？一直以來也頗具爭議，司法院提出刑事訴訟法部分條文修正草案，擬禁止將測謊結果作為證據，並於上月20日召開公聽會，但與會專家、學者多認為不宜全面否定測謊結果的證據能力。

少女指控，2016年9月認識張男，同年12月9日，張男約她到其新北市蘆洲區租屋處提供她毒咖啡包，服用後她意識不清且全身無力不能抗拒之際，張男卻趁機對她性侵，2天後又無償提供安非他命，媽媽得知後提告。審理時，少女表示，當時因受到毒品誘惑已上癮，所以雖被張男性侵，仍與張男聯繫，目的為了拿取毒品。

張男到案供稱，將安非他命及吸食器放在機車置物箱，是少女借騎機車自行拿去吸食，否認與少女嘿咻及無償提供毒品。

但少女警詢、偵詢、審理時前後供詞前後不一，與證人證詞也出現矛盾，事發後還持續與張男往來，法官認為，不排除少女因被母親追問，害怕被責罵而將責任推卸給張男，且張男本身也有吸安，將安非他命、吸食器放在機車置物箱內，供己施用，並無違常情，即使將機車借給少女騎乘使用，亦難認他有意將安非他命、吸食器無償轉讓少女，而張男測謊雖未過，但仍不能做為認定有罪的唯一依據，認為無法憑少女單一指述認定犯行，判張男無罪。

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