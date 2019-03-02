美籍醉師常鬧事襲警卻未羈押 這次還罵女警「Bitch」

2019-03-02 14:09

〔記者陳薏云／新北報導〕屢屢鬧事！新北市永和區一名28歲美籍男子史蒂芬（音譯），每喝醉就會在街上鬧事，去年11月酒醉在大馬路咆哮攻擊警方，遭到議員羅文崇壓制，男子卻被司法保護，抓了又放，上月28日，再度酒醉前往永和分局門口咆哮，甚至辱罵女警「Bitch」，對員警吐口水，警方立刻以優勢警力壓制男子，並依妨害公務罪嫌送辦。

據了解，史蒂芬在北市私人補習班擔任補教老師，卻屢屢酒醉鬧事，但因男子並未有嚴重傷人行為，每次遭到法辦，都未被羈押，只能縱容他再犯。

去年11月2日，史蒂芬就在永和一間超商鬧事被員警逮捕送辦，同月14日，史蒂芬對著員警怒飆髒話，還硬扯下員警身上的裝備，警方壓制不住，恰巧在一旁拜票的市議員羅文崇看見，上前協助壓制。但即使如此，被送辦後仍無法羈押或管制，因此在上月28日再度囂張前來分局鬧事。

警方調查，上月28日上午7時許，史蒂芬又酩酊大醉，徒步到永和分局值班台，就拿出藍芽喇叭在分局內大放音樂，遭警方柔性勸導請出後，上午10時許再度前來分局大鬧，當時值班的女警喝斥「請你不要打擾辦公環境」，沒想到男子突然暴怒，衝著女警罵「Bitch」，後續前來支援的警方更遭到男子吐口水羞辱，男警要壓制他時，史帝芬還怒嗆警方，以歧視同志用語的英文辱罵，最後史蒂芬在警局門口被壓制上銬逮捕。

史蒂芬三番兩次酒醉鬧事，且近幾次都有攻擊警方的行為，明顯表露出看輕台灣警方權威，但每次被抓，卻總是無法遭到羈押或管束，也讓執法機關相當頭痛，警方訊後將男子依妨害公務送辦。

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