三重今晨2夥人連3波街頭鬥毆 還燒檳榔攤釀4傷

2019-03-02 13:32

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重今晨連續發生3起街頭鬥毆案，從正義南路、自強路口的麥當勞打到長生街，最後還丟信號彈燒中正南路上的一間檳榔攤，警消疲於奔命，共協助4名傷者送醫，所幸皆暫無生命危險，警方介入調查，發現3起鬥毆案皆因球鞋買賣糾紛而起，目前逮捕雙方共8人，訊後依法送辦。

警方調查，24歲的張姓男子平時參加陣頭，結識同為三重陣頭的47歲吳姓男子，但張男日前購買一雙價值8千元的名牌球鞋，卻懷疑是盜版貨不願付款，因此與人結怨，吳男則當和事佬出面協調，但張男仍心生不滿，透過微信私下與友人抱怨，還嗆聲說要找人輸贏。

吳男得知後大怒，今晨2時許與張男相約在三重正義南路、自強路口的麥當勞談判，吳男帶來5名男子助陣，張男則找簡、周、王男3人一同前往，不料，雙方再見面後一言不合，當街大打出手，民眾見狀趕緊報案，警方趕抵時現場已鳥獸散。

雙方逃逸過程中又在距離麥當勞50公尺處的長生街狹路相逢，吳男等人氣得抓起球棒、高爾夫球棒痛毆對方，簡男被打得頭破血流，倒地不起，正擴大搜索的警方見狀趕緊控制現場，將吳男等人及張男的周姓友人壓制逮捕，並協助簡男送醫，只是張、王兩人趁隙逃逸。

第二波鬥毆打輸的張、王兩人心生不滿，清晨4時許，帶著信號彈及鯊魚劍前往吳男位於中正南路的檳榔攤叫囂，當場點燃信號彈企圖燒毀檳榔攤，所幸店家機警，迅速持滅火器撲滅，並未釀成火警，但檳榔攤內仍有3人遭毆打受到輕傷，警消到場協助送醫，但張、王兩人仍在警方趕抵前迅速逃逸。

警方表示，3起鬥毆案共計有10名嫌犯，目前已逮到8名，但雙方供詞不一，僅說有金錢糾紛，不願坦承糾紛原因，全案將依聚眾鬥毆、傷害、公共危險罪嫌偵辦，並持續緝捕在逃的張、王兩嫌到案，釐清案情。

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