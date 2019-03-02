KTV宣導「打贏上法院、打輸送醫院」 民讚有梗

2019-03-02 13:42

〔記者許國楨／台中報導〕有鑑於最近街頭砸車及糾眾鬥毆等治安事件頻傳，台中市第五分局228連假於轄區內KTV擴大臨檢時，除宣導酒後不開車，也來上「不要打架，打贏上法院，打輸送醫院」等幾句最近很夯的順口溜，讓民眾直說超有梗，警方則表示，希藉此提醒民眾打架帶來的後果，不要因為些許爭執或口角，失去理智，造成自身或他人傷害及財物損失。

第五分局昨晚集結警力44名在分局勤教後出發，第一階段針對轄區易引發糾紛聚眾滋事的大型KTV等場所實施分組同步臨檢，大批警力自場所左、右兩側逐間清查包廂消費者，並向民眾宣導酒後不開車及喝酒不打架，打贏的上法院、打輸的上醫院，民眾也都配合提出證件供核對查察身分，經統計一夜下來共查獲通緝犯2人及公共危險罪2件2人。

警方表示，根據分析，民眾在KTV或餐廳消費發生爭吵鬥毆案件，多為飲酒後互看不順眼嗆聲，或在走廊、電梯內不慎發生肢體碰撞，還有因爭搭排班計程車衍生，但打架永遠是輸家，打贏者移送法辦，打輸受傷者送醫就治，才希望藉由幽默詼諧方式提醒民眾打架帶來的後果。

警方強調，民眾如遇到酒後糾紛或挑釁，勿正面衝突擴大爭執，建議以和緩態度消弭事端，千萬不要因為些許爭執或口角，失去理智，造成自身或他人傷害及財物損失，但如不幸遭施暴，可請服務人員協助報警，必要時先遠離現場，切勿電召尋求朋友助陣，引發再次更嚴重衝突。

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