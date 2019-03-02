廚餘桶嬰屍案 星國男被起底曾是冠軍飛鏢手

2019-03-02 07:49

〔記者劉慶侯、陳薏云／台北報導〕台北市廚餘桶女嬰屍案，鎖定新加坡籍王男與郭女情侶檔丟棄女嬰後搭機逃回星國。23歲王男在星國是一名飛鏢競技選手，2016年曾和郭女來台，此次再度來台，入住北市西門町旅館，他們在台期間，西門町有一家PUB舉辦飛鏢競技活動。王男有無可能參與競技？該家PUB昨表示不清楚，平日客人很多，無法記住每個人容貌。

飛鏢運動吧︰不知王男有沒有來

從王男臉書資料可看出，王男多次參加星國地區性的飛鏢比賽，並曾在2017年獲得團體賽冠軍，他高興地在臉書分享訊息。

警方追查王男和郭女入出境資料，2人於2016年曾來台旅遊，不排除當時來台除了旅遊，也可能參加飛鏢競技比賽。

警方表示，王男2人上月19日來台，下榻台北市武昌街的商旅飯店，距離2人投宿的商旅約百餘公尺，有一家隸屬某飛鏢聯盟旗下的大型飛鏢運動吧，曾在上月23、24日舉辦飛鏢競技活動。

故警方也不排除，王男有可能趁著參加飛鏢競技的行程，涉與郭女計劃「一併處理」腹中兒的事。警方研判，2人本意有可能只是「處理掉」嬰兒，一生下就裝袋丟棄，搭機回星，但並不是把嬰兒擺在某戶門口或容易被人發現的公共場所，而是直接丟入廚餘桶，嬰兒不是悶死、就是餓死，有涉「不確定故意殺人」的可能，除非解剖證實當初生下死嬰，才不涉殺人罪。

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